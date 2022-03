Dragons et papillons d’été Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Catégories d’évènement: Oise

Saint-Martin-Longueau

Dragons et papillons d’été Saint-Martin-Longueau, 4 août 2022, Saint-Martin-Longueau. Dragons et papillons d’été Saint-Martin-Longueau

2022-08-04 – 2022-08-04

Saint-Martin-Longueau Oise Saint-Martin-Longueau Parfois ils s’évitent, parfois ils s’ignorent et parfois ils se dévorent… Venez observer la terrible loi de la nature hostile des marécages inhospitaliers des Marais de Sacy… Pour les petits et grands curieux ! Accompagné par un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des bottes. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte Parfois ils s’évitent, parfois ils s’ignorent et parfois ils se dévorent… Venez observer la terrible loi de la nature hostile des marécages inhospitaliers des Marais de Sacy… Pour les petits et grands curieux ! Accompagné par un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des bottes. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte tourisme@oise-halatte.fr +33 3 44 72 35 90 https://oisehalatte-tourisme.eu/ Parfois ils s’évitent, parfois ils s’ignorent et parfois ils se dévorent… Venez observer la terrible loi de la nature hostile des marécages inhospitaliers des Marais de Sacy… Pour les petits et grands curieux ! Accompagné par un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des bottes. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte ©syndicat mixte des marais

Saint-Martin-Longueau

dernière mise à jour : 2022-03-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Martin-Longueau Autres Lieu Saint-Martin-Longueau Adresse Ville Saint-Martin-Longueau lieuville Saint-Martin-Longueau Departement Oise

Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-longueau/

Dragons et papillons d’été Saint-Martin-Longueau 2022-08-04 was last modified: by Dragons et papillons d’été Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau 4 août 2022 Oise Saint-Martin-Longueau

Saint-Martin-Longueau Oise