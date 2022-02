Dragons en folie ! – Exposition d’illustrations jeunesse Plouha, 14 mars 2022, Plouha.

Dragons en folie ! – Exposition d’illustrations jeunesse Espace Hermine Avenue Laënnec Plouha

2022-03-14 – 2022-03-26 Espace Hermine Avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor

Entrez dans l’univers fantastique des dragons au travers de cette exposition ! Réalisée à partir d’illustrations extraites de l’album «Tendres dragons» de Philippe-Henri Turin. 48 planches originales de l’artiste seront exposées. Un émerveillement pour petits et grands !

Du lundi au vendredi de 16h à 18h. Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Entrez dans l’univers fantastique des dragons au travers de cette exposition ! Réalisée à partir d’illustrations extraites de l’album «Tendres dragons» de Philippe-Henri Turin. 48 planches originales de l’artiste seront exposées. Un émerveillement pour petits et grands !

Du lundi au vendredi de 16h à 18h. Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Espace Hermine Avenue Laënnec Plouha

dernière mise à jour : 2022-02-24 par