Ctes-d’Armor Carnoët Aux alentours de la Samain, l’ancêtre celtique d’Halloween, on dit que les géants de granit de la Vallée des Saints s’animent. Quand finit le jour, commence une excursion dans cet espace chargé de mystère. Quand le jour devient nuit, quand, selon la mythologie celtique, le monde des morts rencontre celui des vivants, il se passe d’étranges phénomènes dans la Vallée des Saints. Familière des géants de granit, Amandine vous invite à une balade où se mélangent stupeur et effroi. De mystérieuses lumières enveloppent les sculptures et, soudain, le dragon de Saint Paban se fait menaçant, le démon terrassé par Saint Idy frémit et la silhouette sans tête de Saint Miliau marche dans la nuit. Durant la déambulation, Amandine raconte leurs vies et les miracles qui les jalonnent. Vous pénétrez dans le monde fantastique des légendes bretonnes. Puis, afin de prolonger l’instant, vous pouvez vous installer dans le parc, ouvert rien que pour vous. Laissez-vous aller à contempler le tableau que composent les alignements des statues auxquelles de subtils jeux de lumières donnent vie. Le saviez-vous ? Comme Saint Miliau, les saints et les saintes qui marchent en portant leur tête dans les mains, sont dit « céphalophores ». Du 30 octobre au 4 novembre, pour fêter en douceur le passage à l’heure d’hiver, l’événement Les Minutes Bleues vous invite à des découvertes inédites et exclusives aux sublimes couleurs automnales dans 8 sites costarmoricains. Abbaye, châteaux, musées, sites naturels… tous ont imaginé de remarquables expériences, des moments rares à explorer, souvent baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule, la fameuse heure bleue qui a inspiré tant d’artistes. contact@lavalleedessaints.bzh +33 2 96 91 62 26 http://www.lavalleedessaints.com/ Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët

