Dragonball In Concert FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS, 25 février 2023, CHASSENEUIL DU POITOU. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:00. Tarif : 0.0 à 69.0 euros. G1 production (lic. 2-1112048 / 3-1112049) présente CE SPECTACLE Le Ciné-Concert officiel pour la première fois en tournée en France.Les musiques et chansons de légendes de DragonBall, DragonBall Z & DragonBall Super sublimées par un orchestre symphonique complet accompagné d'un pop-band interprètent devant vous les titres de ces légendes de l'animation Japonaise.Avec la présence exceptionnelle du chanteur Hiroki Takahashi chanteur original DragonBall qui interprètera les titres.Les airs des mythiques animés crées par Akira Toriyama retentissent comme jamais dans les plus grandes salles de spectacles de France, les images des œuvres sont diffusées sur un écran géant de 20m.DragonBall in Concert est le show de toutes les générations de fans !Interprétation Sinfonia Pop Orchestra – Version Originale Japonaise intégrale.Réservation P.M.R. : 04.73.62.79.00

