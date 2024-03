Dragon ! Les Ateliers des Capucins Brest, samedi 9 mars 2024.

Pour célébrer l’année du dragon, l’Institut Confucius de Bretagne vous invite à un grand voyage au cœur de la culture chinoise, mais aussi japonaise et coréenne qui seront là pour cette journée exceptionnelle. Spectacles, concerts, démonstrations de danse des animations tant dans la culture traditionnelle que dans la pop culture seront proposées sur la Place des Machines pour cette 4ème édition du nouvel an chinois aux Ateliers !

Un grand voyage au coeur de la culture chinoise à travers des spectacles, concerts, stands et plein de nouveautés avec toutes les associations qui font découvrir la culture chinoise.

Au programme

– Espace initiations

11h15 Initiation à la danse du dragon et du lion avec Dragon Briec

13h00 Initiation danse Kpop avec Dreamup Crew

14h00 Initiation aux arts martiaux chinois Kung fu/Taiji avec Ecole de Wushu

15h00 Initiation à la danse chinoise (éventail) avec Wushu Elorn

15h30 Initiation danse Kpop avec Kêrkorean

– Toute la journée de 11h à 16h

Pour découvrir les différentes activités autour de la culture chinoise avec les associations franco-chinoises, mais aussi d’autres cultures asiatiques telles que les cultures coréenne et japonaise.

Exposition

Peinture et calligraphies, papiers découpés, bonsaïs, photographie…

Ateliers

Calligraphie, peinture, papier découpé, cuisine chinoise, cérémonie du thé…

Jeux et jeux sur table (jeux de cartes mah-jong, jeux de go, jeux d’échecs chinois…=

Espace détente

Massage sonore aux bols tibétains et massage Tuina.

Sport

Nombreux jeux sportifs du plumfoot, de la libellule bambou, des rubans dragons, des assiettes chinoises…

Marché alimentaire de 11h à 18h30

Un espace de restauration vous proposera des spécialités culinaires asiatiques préparées par des traiteurs et des associations.

Avec les partenaires

Séance de dédicace avec des illustrateurs aux curiosités de Dialogue.

> Illustrateur Sun Weijun

> Illustrateur Yu Minna

– En scène

11h00 Danse du dragon et du lion avec Association Dragon Briec

Ouverture de la fête avec une démonstration dansante des incroyables dragon et lions.

11h30 12h15 Concours Cosplay avec Samwi Japon

Inspirés par les animés et jeux vidéo japonais ou chinois, les cosplayers présenteront leur mise en scène devant le public et le jury.

12h15– 12h35 Danse K Pop

Association Kêrkorean et Dreamup Crew

Spectacle chorégraphié regroupant la scène musicale venue de Corée du Sud.

13h30 -13h45 Remise des prix Concours Cosplay

Samwi Japon

Le présentateur et les jurys annoncent les différents prix et les gagnants du concours Cosplay.

13h50 14h00 Danse du dragon et du lion

Association Dragon Briec

14h00– 14h30 Le chinois à l’école

Elèves et professeurs des collèges et lycées de l’Harteloire, de Charles de Foucauld, et de l’Institut Confucius de Bretagne à Brest

14h30 15h00 Spectacle musique traditionnelle coréenne

Ecole coréenne et Korea-Breizh

Danses et chansons traditionnelles, Folklores coréens , musique coréenne à percussion traditionnelle sont au programme.

15h50 16h00 Danse du dragon et du lion

Association Dragon Briec

16h00 17h10 Concert Orchestre chinois de Paris

Cet orchestre de musique de chambre, fondé en 2019, rassemble des musiciens diplômés des grandes écoles de musique en Chine, et collabore aussi avec des musiciens français ou d’autres arts.

Pour ce concert, le programme nous fera (re)découvrir des airs traditionnels, folkloriques, ou classiques dans une formation avec six instruments luth pipa, cithare guzheng, cymbalum yangqin, violon erhu, flûtes et violoncelle.

17h15 17h45 Spectacle Kungfu / Taiji / danses chinoise

Associations Ecole de Wushu, Wushu Elorn et Le Trait et L’orchidée

Démonstration de différentes disciplines d’arts martiaux et énergétiques chinois.

21h00 Soirée Karaoké organisé par des étudiants Rendez-vous à La Fabrik pour clôturer ensemble les célébrations de la Nouvelle année lunaire ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 11:00:00

fin : 2024-03-09 16:00:00

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Dragon ! Brest a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole