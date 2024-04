Dragon Boat en Seine au départ de Rouen Rue Sainte-Amélie Rouen, samedi 3 août 2024.

Dragon Boat en Seine au départ de Rouen Rue Sainte-Amélie Rouen Seine-Maritime

Laissez-vous conter la Seine le temps d’une agréable balade en Dragon Boat ! Au fil de votre parcours, vous ferez le plein d’informations sur les différents aspects de la vallée de la Seine nature, culture, patrimoine et même légendes… Isabelle, votre accompagnatrice, se fera un plaisir de partager avec vous son savoir !

Sur réservation. Contactez la structure pour plus d’information sur la sortie.

Public à partir de 15 ans.

Nombre de participants 6 pers. min. / 10 pers. max

Matériel fourni pagaie et gilet de sauvetage.

Matériel à prévoir baskets ou chaussons nautiques, affaires de rechange, coupe-vent, casquette et lunettes de soleil.

Pré-requis savoir nager 25 mètres.

Cette prestation est labellisée Balades et Randos Nautiques de Seine-Maritime. La garantie ? En prendre plein la vue à chacune de vos escapades ! Aux côtés d’un accompagnateur professionnel et passionné, les balades proposées sont l’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la Seine-Maritime.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 09:30:00

fin : 2024-08-03 12:00:00

Rue Sainte-Amélie Espace Jacques Anquetil

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie ccnrouen@gmail.com

L’événement Dragon Boat en Seine au départ de Rouen Rouen a été mis à jour le 2024-04-03 par Seine-Maritime Attractivité