Rouen Seine-Maritime Rouen Laissez-vous conter la Seine le temps d’une agréable balade en Dragon Boat, embarcation d’origine chinoise. Au fil de votre parcours, vous ferez le plein d’informations sur les différents aspects de la vallée de la Seine : nature, culture, patrimoine et même légendes… Isabelle, votre accompagnatrice, se fera un plaisir de partager avec vous son savoir ! A partir de 15 ans.

Réservation obligatoire.

Laissez-vous conter la Seine le temps d'une agréable balade en Dragon Boat, embarcation d'origine chinoise. Au fil de votre parcours, vous ferez le plein d'informations sur les différents aspects de la vallée de la Seine : nature, culture, patrimoine et même légendes… Isabelle, votre accompagnatrice, se fera un plaisir de partager avec vous son savoir ! A partir de 15 ans.

Réservation obligatoire.

Tarif : 15€/pers.

ccnrouen@gmail.com +33 6 73 08 73 77 http://www.canoekayakrouen.fr/

Réservation obligatoire.

Tarif : 15€/pers. Espace Jacques Anquetil Canoë Club Normand Rouen

