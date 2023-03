Le dessin sens à la création à Draguignan Dragoban, 30 mars 2023, Draguignan.

Les Ateliers Anglors et Dragoban

Michaël Magne créateur d’art et artiste plasticien propose des ateliers de gravures mais aussi de sculptures sur bois et pierres tendres, des rencontres et des formations.

Le lieu est ouvert aux stages au cours de l’année, des rendez-vous sur place ou en résidence avec des artistes invités.

Proposition pour 2023

Les journées JEMA permettront la rencontre et la découverte de la gravure. Les dessins ainsi préparés serviront d’épreuves pour des gravures en taille-douce. L’atelier vous laissera faire le choix des travaux thématique. Les temps communs passés sur l’élaboration permettront de montrer une œuvre à la fois concise et variée.

Workshop de Gravure

Workshop de découverte dans la création et la diversité des techniques possibles sur le métier de la gravure. Une porte ouverte d’atelier qui pourra susciter un dialogue et des questionnements.

Dragoban 7 rue st Clair 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 64 50 00 »}, {« type »: « email », « value »: « sculpteur.graveur@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.annuaire-metiersdart.com/annuaire/michael-magne »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.sculpteurs-plasticiens.org/SNSP-adherent-195-Michael_Magne.html »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.michael-magne.com/links.html »}] https://dragoban.webador.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T09:30:00+02:00 – 2023-03-30T16:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Gravure workshop

Transparence et verticalité – Michaël MAGNE