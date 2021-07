Dragey-Ronthon Dunes de Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon, Manche DUNE FANFARE A l’AUTRE Dunes de Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon Catégories d’évènement: Dragey-Ronthon

DUNE FANFARE A l’AUTRE Dunes de Dragey-Ronthon, 15 juillet 2021 14:30-15 juillet 2021 21:00, Dragey-Ronthon. 15 – 17 juillet 10€ à 15€ par concert, ou possibilité de Pass plusieurs concerts. Voir les tarifs détaillés sur notre site internet dans la rubrique billetterie. http://dunefanfarealautre.fr Festival de Fanfare avec concerts dans la Dune de Dragey-Ronthon et aussi déambulation sur les marchés de Sartilly, Champeaux, Carolles, du 15 au 17 Juillet 2021 Face au Mont Saint Michel, le festival “DUNE FANFARE A L’AUTRE” vous propose une série de concerts déambulants pour tous publics dans les communes de Dragey-Ronthon, Sartilly, Champeaux, Carolles entre les 15 et 17 Juillet 2021. Nous souhaitons que ces 3 jours soient la fête de ces musiques populaires. Elles traversent depuis toujours les continents de Cuba aux Balkans, de la Catalogne à la Bretagne et à la Méditerranée Dunes de Dragey-Ronthon 29, route de la Plage – 50530 Dragey-Ronthon – Manche 50530 Dragey-Ronthon Manche jeudi 15 juillet – 14h30 à 22h30

