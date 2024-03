Drag Show ESMOD La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, samedi 6 avril 2024.

Drag Show ESMOD ESMOD organise son 1 er concours Drag à La Piscine. Samedi 6 avril, 19h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 15€

Le 6 avril 2024 ESMOD organise son 1er concours Drag à La Piscine.

Organisé en étroite collaboration entre le BDE ESMOD Roubaix et LadyCloud, cette soirée promet d’être un mélange captivant de créativité, de mode et de performances artistiques flamboyantes.

Plongez dans l’univers étincelant du drag où l’expression de soi atteint des sommets spectaculaires. Nos artistes drag rivaliseront de charme et d’audace avec défilé, talent show et lyp sync, pour conquérir le titre de la meilleure performance de la nuit afin de remporter la somme de 1000€ !

Attention, les places sont limitées.

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

mode defilé

Stylisme : Charlotte GOUGET Photographie : Gaétan CAPUTO Model : LADY CLOUD