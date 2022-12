Drag Race France Live – Saison 2 Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Drag Race France Live : Saison 2 !



Le plus grand show drag de France revient pour une 2e saison LÉ-GEN-DAIRE !



Après la tournée à guichets fermés des reines de Drag Race France saison 1, jouée dans les plus belles salles de France dans une ambiance ultra joyeuse, le Légendaire Cabaret Club revient avec les reines de la saison 2 pour un nouveau spectacle évènement !



Le coup d’envoi sera donné au Casino de Paris en septembre 2023 puis partira en tournée dans toute la France.



Le coup d'envoi sera donné au Casino de Paris en septembre 2023 puis partira en tournée dans toute la France.

Rendez-vous le 26 octobre 2023 à Marseille au Cepac Silo !

