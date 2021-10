Marseille Sing or Die Karaoke Bouches-du-Rhône, Marseille Drag Partchy Sing or Die Karaoke Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Drag Partchy Sing or Die Karaoke, 28 octobre 2021, Marseille. Drag Partchy

Sing or Die Karaoke, le jeudi 28 octobre à 20:00

Scène ouverte Drag King, Queen, Queer, Club Kid, etc. Tu commences le drag, tu souhaites te lancer sur scène, tu hésites, tu te cherches, tu t’es trouvé.e, cette soirée est pour toi ! Tout type de drag pour tout type d’expression : lipsync, stand up, poésie, chant, danse etc… Inscriptions par email à [houseofboner.yourgang@gmail.com](mailto:houseofboner.yourgang@gmail.com). Guests : Pour cette première Drag Partchy, la Maison des Soins Transgressifs nous fait l’honneur de sa présence. Lucie Filice, Clara Mydia et Miss Martini nous réservent des performances aussi folles que leur réputation. Enfin, il nous fait le boner du déplacement depuis Toulouse. Il est le plus romantique des Kings modernes : Rafaël de la Mancha. Peut-être trouvera-t-il enfin sa dulcinée ce soir ? Tarif : Adhésion au Sing or Die : 2€ Prix libre. Prix conseillé : 3€ ♫♫♫ Sing or Die Karaoke 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T20:00:00 2021-10-28T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Sing or Die Karaoke Adresse 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Sing or Die Karaoke Marseille