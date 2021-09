DRAG Halle des Chartrons., 28 octobre 2021, Bordeaux.

DRAG

du jeudi 28 octobre au samedi 30 octobre à Halle des Chartrons.

Parce qu’il arrive un moment où ça suffit de vouloir toujours plaire à tout le monde, de faire de son mieux pour rentrer dans des cases, de trouver le compromis acceptable entre soi et les autres. Je me suis rappelé mes rêves de gosse : devenir une star mondiale, devenir Madonna. J’ai appelé une amie maquilleuse. Je lui ai demandé de me transformer. Elle a peint ma bouche. Je me suis senti libre. C’est exactement ce que ce spectacle est. Un espace de liberté. Un mix de musique Pop, de folk, de paillettes et d’impudeur aussi, beaucoup. Mais faut pas croire, des pieds jusqu’à la tête, c’est sincère. _« “Sans fard”, mais avec l’aide du travestissement, l’acteur se livre à une performance artistique de haut vol où l’art de la scène est subtilement convoqué pour délivrer l’intime.»_ Yves Kafka pour la Revue du Spectacle [Découvrir le teaser](https://www.youtube.com/watch?v=Kir7Nq5xlJE) Texte, jeu et mise en scène **Jérôme Batteux** Regard extérieur et direction d’acteur **Flore Audebeau** Création chorégraphique **Bela Balsa** Costumes **Vincent Dupeyron** Création maquillage **Mara Sastre** Création lumières **Jean-Philippe Villaret** Accompagnement drag **Andrea Liqueer** Diffusion **Marine Laclédère** Avec l’aimable soutien de : OARA, IDDAC, La MACS, le Théâtre du Pont Tournant, les villes de Bordeaux, Talence, Cenon, Hendaye, Nantes, Le Paradis Galerie Verbale

Tarifs : 12€ plein, 8€ réduit

Un spectacle qui milite pour le droit à être soi.

Halle des Chartrons. 10 Place du Marché des Chartrons 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T20:30:00 2021-10-28T21:45:00;2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T21:45:00;2021-10-30T20:30:00 2021-10-30T21:45:00