Drag Control Ground Control 2018, 11 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 14h à 23h

gratuit

Le Drag prend le monde d’assaut, à grand renfort de paillettes, de cheveux synthétiques, de laque, de maquillage et d’accessoires extravagants. Et si l’émission RuPaul’s Drag Race a grandement participé à l’émergence du « phénomène drag Queen » à l’américaine, on se demande à quoi ressemble le paysage drag français ?

Avec HitsuBlu, Ground Control imagine une journée mettant le drag à l’honneur, sous toutes ses formes.

Une journée durant laquelle on remontera le temps vers les origines du drag, on sortira des cases établies, on laissera des traces de rouge à lèvres sur des verres de vin et on fera la fête !

– AU PROGRAMME –

Oh Wow!, podcast-live

Avec Léo Tremaine et ses invité·e·s.

Charolais Club, entrée libre

– 14h -14h45h

Une tasse de T, podcast-live

Avec Camomille et Clémentine

Charolais Club, entrée libre

– 15h-15h45

Bingo Drag

Animé par Camomille et son invitée Catherine Pine O’Noir

Halle Événementielle

gratuit, sur inscription : https://link.dice.fm/MeTwsfDr0ib

– 16h – 18h

Dragustation de vin

Animé par Sciatique et l’équipe du Décanteur

billetterie : https://link.dice.fm/RpC8vWTq0ib

– 18h – 19h

Blu·e Velvet

Un drag show présenté par HitsuBlu avec Mlle Kiss, Ruby On The Nail et Mami Watta.

Charolais Club

billetterie : https://link.dice.fm/I6i7NZas0ib

– 19h – 21h

DJ set by Fleur Von Lear

Halle Événementielle – Entrée libre

– 21h15 – 23h

Spectacles -> Autre spectacle

Ground Control 2018 81, rue du Charolais Paris 75012

6, 14 : Bercy (417m) 1, 8 : Reuilly – Diderot (496m)



Contact :Ground Control contact@allolalune.com https://www.groundcontrolparis.com https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://twitter.com/Gro_ndControl

Spectacles -> Autre spectacle Queer Lgbt

Date complète :

2021-09-11T14:00:00+02:00_2021-09-11T23:00:00+02:00

Ground Control