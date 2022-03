Draft test – Juliette Delgado & Léonard Rachex Marseille 4e Arrondissement, 17 mars 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Draft test c’est le croquis raté que l’on froisse et que l’on jette.

Draft test c’est peut-être la partie immergé de l’iceberg. C’est une attention particulière porté à l’objet recherche.

Draft test c’est la beauté de l’échec, du doute.



Cette exposition est tout d’abord née d’une envie de collaborer de la part de Juliette et Léonard, deux artistes qui se sont rencontrés il y a trois ans à Athènes. Ensemble, ils ont partagé beaucoup de cafés crème entre leurs temps d’atelier, de moments flottants entre leurs productions, des moments de recherche, d’échec, de test: des étapes inhérentes à la production de pièces artistiques. C’est cela qu’il ont choisi de mettre en lumière avec Draft test.



Draft test est une exposition en duo de Juliette Delgado et Léonard Rachex.

Vernissage jeudi 17 mars de 16h à 21h.

Retrouvez Juliette Delgado et Léonard Rachex aux Ateliers Blancarde.

