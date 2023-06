Marionnettes en vadrouille à Dracy-lès-Couches Dracy-lès-Couches Dracy-lès-Couches Dracy-lès-Couches Catégories d’Évènement: Dracy-lès-Couches

Au programme le samedi :

– 10h30 : spectacle très jeune public (à partir de 18 mois) « Lily l’insomnie », à la salle des fêtes ;

– de 14h à 17h : atelier familial Théâtre d’ombre (sur inscription au 06 06 57 15 50), à la salle des fêtes ;

– à partir de 18h : apéro concert au café rural ;

– 21h30 : soirée fantastique dans le village. Le dimanche :

– 10h : spectacle familial (à partir de 6 ans) « Pourvu qu’on devienne des enfants », suivi de la restitution des ateliers Théâtre d’ombre ;

Le dimanche :

– 10h : spectacle familial (à partir de 6 ans) « Pourvu qu'on devienne des enfants », suivi de la restitution des ateliers Théâtre d'ombre ;

– 11h : apéritif communal.

