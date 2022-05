Dracula – Orchestre National de Jazz Marseille 7e Arrondissement, 28 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Dracula – Orchestre National de Jazz La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-05-28 19:30:00 – 2022-05-28 La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Un conte musical de l’Orchestre national de jazz. Direction artistique, composition Frédéric Maurin. Avec Estelle Meyer (Dracula) et Milena Csergo (Mina).



Pour tous les publics à partir de 6 ans (et jusqu’à 666 ans !)



Ne pensez-vous pas qu’il y a des choses qui, même si vous ne les comprenez pas, existent cependant ?



Dracula, Bram Stoker



Premier spectacle jeune public de l’histoire de l’ONJ, Dracula s’inspire de la légende du plus célèbre des vampires à travers une création hybride réunissant sur scène deux comédiennes et neuf musiciens.



À la frontière entre le bien et le mal, l’ombre et la lumière, cette figure fantasmagorique, hante nos imaginaires, nous effraie autant qu’elle nous fascine. La richesse de cette mythologie constitue un formidable matériau pour conduire petits et grands dans un monde de mystère et de magie où les questions de l’amour, de la mort, de la vie éternelle et de l’ambivalence des désirs s’entremêlent. Imaginé conjointement par la metteuse en scène Julie Bertin, les comédiennes Estelle Meyer et Milena Csergo, le parolier Romain Maron et les compositeurs Grégoire Letouvet et Frédéric Maurin, le spectacle puise dans de nombreuses sources d’inspirations – cinématographiques, littéraires et musicales – pour délivrer un récit inédit qui explore et joue avec les codes du mythe.



Plongés dans un univers où modernité et étrange passé lointain se font écho, les personnages de Dracula et de Mina, incarnés par deux comédiennes, déploient en textes et en chansons une large palette d’émotions qui laisse aussi sa place au burlesque autour de leur rencontre et de leur quête.



Intégrés au dispositif scénique, les neuf musiciens incarnent les valets que Dracula a changés en animaux : singulières présences physiques et sonores, ils tiennent constamment le fil de l’histoire en interaction avec les comédiennes et sont maîtres de l’atmosphère. La musique, conjuguée à l’imaginaire des spectateurs, donne vie aux paysages, poétise les scènes par le choix des couleurs orchestrales et harmoniques en mêlant relectures saillantes de styles hérités du jazz classique et un langage musical actuel allant du jazz, à la musique contemporaine et au rock progressif.



Entre conte musical, opéra et théâtre, l’ONJ nous invite avec son Dracula, à découvrir une nouvelle histoire où l’on met de côté les cauchemars pour se laisser emporter par la musique. Un moment unique à vivre en famille !



direction artistique, composition Frédéric Maurin – conception, composition Grégoire Letouvet – conception, mise en scène Julie Bertin – collaboration artistique Yan Tassin – textes Estelle Meyer, Milena Csergo, Julie Bertin et Romain Maron – scénographie, costumes Louise Douet-sinenberg – assistante costumières Gwladys Duthil – son Erwan Boulay – lumières Leslie Desvignes



musiciens / valets-animaux de Dracula : Léa Ciechelski (flûte), Fabien Debellefontaine (saxophone alto, clarinette), Guillaume Christophel (saxophone ténor, clarinette basse), Fabien Norber (trompette, bugle), Mathilde Fèvre (cor), Christiane Bopp (trombone), Benjamin Garson (guitare électrique), Raphaël Schwab (contrebasse), Rafaël Koerner (batterie)



Spectacle créé en résidence à L’Astrada Marciac et labellisé Scène Sacem Jeune Public 2020. Avec le soutien du Centre national de la musique, de la Région Ile-de-France, de la Sacem et de la Spedidam.



En partenariat avec Tous en sons !

