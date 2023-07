JEP : Découverte des coteaux de Draché Draché, 17 septembre 2023, Draché.

Draché,Indre-et-Loire

Circuit (3-4 kms) de présentation des animaux domestiques (ânes, chevaux, moutons…) dans l’environnement des coteaux.

Départs toute la journée de 10h à 18h avec préparation de fouées dans un four traditionnel.

12h : Repas Jambon braisé, courgettes, fromage de St Maure (15€ sur réservation)..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Tour (3-4 kms) presenting domestic animals (donkeys, horses, sheep, etc.) in the hillside environment.

Departures all day from 10 a.m. to 6 p.m. with preparation of fouées in a traditional oven.

12pm: Meal of braised ham, zucchinis and St Maure cheese (15? on reservation).

Recorrido de 3-4 km con animales domésticos (burros, caballos, ovejas, etc.) en un entorno de ladera.

Salidas todo el día de 10h a 18h con preparación de fouées en horno tradicional.

12h: Comida de jamón estofado, calabacines y queso St Maure (15? previa reserva).

Rundgang (3-4 km) zur Vorstellung von Haustieren (Esel, Pferde, Schafe usw.) in der Umgebung der Hänge.

Abfahrt den ganzen Tag über von 10 bis 18 Uhr mit Zubereitung von Fouées in einem traditionellen Ofen.

12 Uhr: Essen mit geschmortem Schinken, Zucchini und Käse aus St. Maure (15? auf Vorbestellung).

Mise à jour le 2023-07-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire