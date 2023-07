Cochon à la broche Draché Catégories d’Évènement: Draché

Indre-et-Loire Cochon à la broche Draché, 14 juillet 2023, Draché. Draché,Indre-et-Loire Déjeuner champêtre en plein air avec apéritif, entrée de saison, cochon à la broche avec haricots blancs, fromages/salade, dessert, vin compris..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR. Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Open-air country-style lunch with aperitif, seasonal starter, spit-roasted pig with white beans, cheese/salad, dessert, wine included. Almuerzo campestre al aire libre con aperitivo, entrante de temporada, cochinillo asado con judías blancas, queso/ensalada, postre, vino incluido. Ländliches Mittagessen im Freien mit Aperitif, Vorspeise der Saison, Schwein am Spieß mit weißen Bohnen, Käse/Salat, Dessert, Wein inklusive. Mise à jour le 2023-06-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Draché, Indre-et-Loire Autres Adresse Ville Draché Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Draché

Draché Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drache/