Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Dr Troll Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Dr Troll Auditorium du Museum de Toulouse, 28 décembre 2021, Toulouse. Dr Troll

du mardi 28 décembre au mercredi 29 décembre à Auditorium du Museum de Toulouse

Docteur Troll est un médecin déchu utilisant la magie comme moyen de vengeance. Pour immuniser ses patients contre des maladies rares et méconnues, ce charlatan remplacera les remèdes et les potions par des tours de magie interactifs, époustouflants et hilarants. _Accessible au public en situation de handicap mental, cognitif et psychique_ _ Crédit photo: Jonathan Bayol_

Sur inscription à l’accueil dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

Venez découvrir les tours de magie interactifs, époustouflants et hilarants du Docteur Troll. Auditorium du Museum de Toulouse 35 allées Jules Guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-28T11:00:00 2021-12-28T12:00:00;2021-12-28T14:30:00 2021-12-28T15:30:00;2021-12-28T16:00:00 2021-12-28T17:00:00;2021-12-29T11:00:00 2021-12-29T12:00:00;2021-12-29T14:30:00 2021-12-29T15:30:00;2021-12-29T16:00:00 2021-12-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Auditorium du Museum de Toulouse Adresse 35 allées Jules Guesde toulouse Ville Toulouse lieuville Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse