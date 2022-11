Dr Jekyll et Mr Hyde

2022-12-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-03 19:00:00 19:00:00 Avez-vous déjà remarqué ces quelques notes ? Elles se rattachent à mon souvenir à une très singulière histoire… L’étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde !



Deux hommes, l’un joue de la guitare et l’autre lit un livre. Que raconter… ?

Quelques notes résonnent, un regard et le décor apparait…Un atelier de couture, de la musique et l’histoire peut commencer !



Un spectacle, un concert où il est question d’altérité, de dualité, de monstruosité …



● D’après le roman « L’étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde » de Robert Louis Stevenson

● Mise en scène, dramaturgie et jeu : Samuel Lachmanowits.

● Création musicale, musique et jeu et: Nicolas Ottavi

● Production : Compagnie du Schmock/Association Cotexte, Aix-en-Provence. C’est Jekyll qui crée Hyde !! Mais pourquoi ?

Pour quels objectifs et dans quels buts ? Quelles raisons l’ont mené à ça ?

C’est à partir de la confession de Jekyll que nous tissons cette histoire ! dernière mise à jour : 2022-11-14 par

