Méobecq Indre Méobecq Indre Dr Derhel and The Dirty Boys, tel est le nom du groupe de blues de trois gars d’Issoudun qui jouent ensemble depuis une vingtaine d’années. Ce combo de rockin’ blues tirant un peu sur le cajun , avec une bonne dose de rock’roll , entremellé d’aromes très prononcés de blues primitif, et de country folk , ils vous feront voyager du delta du Mississippi , au plus profond du bayou au milieu des alligators en passant par les appalaches pays des Hillbilly . C’est dans un esprit festif,sans aucun effet secondaire indésirable , qu’ils vous donnerons l’ envie de bouger à en devenir accro. Pour fêter la St Patrick le Benne Bar propose un concert festif. brennebar@gmail.com +33 2 54 39 43 14 Dr Derhel and The Dirty Boys, tel est le nom du groupe de blues de trois gars d’Issoudun qui jouent ensemble depuis une vingtaine d’années. Ce combo de rockin’ blues tirant un peu sur le cajun , avec une bonne dose de rock’roll , entremellé d’aromes très prononcés de blues primitif, et de country folk , ils vous feront voyager du delta du Mississippi , au plus profond du bayou au milieu des alligators en passant par les appalaches pays des Hillbilly . C’est dans un esprit festif,sans aucun effet secondaire indésirable , qu’ils vous donnerons l’ envie de bouger à en devenir accro. ©Dr Derhel

