Le Cannet

D'pendanse Le Cannet, 3 juin 2022

2022-06-03 20:30:00

Le Cannet Alpes-Maritimes Le Cannet 8 danseurs, 8 personnalités différentes, avec une passion commune, la danse.



Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager leur univers et découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer leurs parcours. +33 4 93 46 48 88 La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet

