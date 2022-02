Dozul’en Mai Dozulé, 15 mai 2022, Dozulé.

Dozul’en Mai Église Dans tout la ville Dozulé

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 Église Dans tout la ville

Dozulé Calvados Dozulé

Passez une journée conviviale et festive entre terroir et traditions, aux notes du groupe folklorique La Normand’hier ! Défilé de calèches et tracteurs anciens, métiers d’art, concours de scieurs de bois, de dessin pour les enfants jusqu’à 10 ans, et bien d’autres animations ! Buvette et restauration sur place. Messe animée à 10h30, début du défilé à 11h30 devant l’église.

Passez une journée conviviale et festive entre terroir et traditions, aux notes du groupe folklorique La Normand’hier ! Défilé de calèches et tracteurs anciens, métiers d’art, concours de scieurs de bois, de dessin pour les enfants jusqu’à 10 ans,…

+33 6 75 86 86 36

Passez une journée conviviale et festive entre terroir et traditions, aux notes du groupe folklorique La Normand’hier ! Défilé de calèches et tracteurs anciens, métiers d’art, concours de scieurs de bois, de dessin pour les enfants jusqu’à 10 ans, et bien d’autres animations ! Buvette et restauration sur place. Messe animée à 10h30, début du défilé à 11h30 devant l’église.

Mairie de Dozulé

Église Dans tout la ville Dozulé

dernière mise à jour : 2022-01-19 par