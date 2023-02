Doxx LA MAROQUINERIE, 5 mai 2023, PARIS.

Doxx LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 19:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

KRP PROD (L-D-21-3541 / 3542) en accord avec VERYGROUP présente: ce concert. Aujourd’hui âgé de 24 ans seulement et avec plus de 100 millions de streams, Doxx est au début de sa carrière. Après 3 EPs en 2018, le jeune rappeur lo-fi propose son premier vrai projet l’année suivante « Dans la Tempête ». Grace à celui-ci, il se retrouve à tourner dans toute la France. Puis c’est en 2020 qu’il nous gratifie d’un projet « 2017 » regroupant ces anciens morceaux. Le succès est immédiat avec des titres comme « Sans Titre part 2 » ou « 2 minutes ». A la suite de cette aventure solo, il signe sur le label Low Wood avec qui il sortira « La Fin Du Monde » et un single « Comme Avant » marquant une évolution dans sa manière de concevoir ses morceaux, plus mélancolique et plus mature. C’est en toute discrétion que Doxx prépare son retour pour début 2023 avec son premier album. Doxx Doxx

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

