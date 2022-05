DOXA Centre culturel Alban-Minville, 16 juin 2022, Toulouse.

DOXA

Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 16 juin à 21:30

Arts de la rue ————– **Cie Madame Riton** **1ère sortie en rue du spectacle** **Dès 8 ans – Théâtre en déambulation** Toulouse, Bellefontaine, une sorcière recluse dans les bois alentours sème la terreur dans le quartier de son enfance en visitant les commerces et habitations au gré de ses besoins… L’Association « Tranquille en ville » est chargée de l’affaire et fait appel à vous pour la retrouver. Rendez-vous Parvis Martin Luther-King à 21h30 le 16 juin munis d’une lampe torche et de vêtements de saison. Ouvrez l’oeil, et suivez le lapin blanc… Comment une société tout entière en vient à désigner un coupable ? Vous serez invités à écouter les rues, à prendre part aux rumeurs ! Laissez-vous guider dans un jeu de piste qui vous mènera à trouver la sorcière. **Proposition, écriture, conception et mise en rue** Axelle Farrugia / **Direction jeu Sorcière** Marie-Paule Gesta / **Avec** Axelle Farrugia, Brice Pomès ou Pierre Riberolle / **Regards extérieurs** Marie-Paule Gesta / **Actions de médiations culturelles** Équipe artistique et technique / **Conception vidéos et diffusion “Fake News”** Line Bijoux, Madame Riton / **Conception costumes** Peggy Wisser / **Conception graffes** Nicolas Mendoza “Mendo” / **Logisitique et Technique** Miléna Grange / **Production** Madame Riton et Nadège Cazal

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France



2022-06-16T21:30:00 2022-06-16T23:59:00