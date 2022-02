Doxa Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Doxa Centre culturel Alban-Minville, 11 mars 2022, Toulouse. Doxa

Centre culturel Alban-Minville, le vendredi 11 mars à 18:30

Spectacle en déambulation —————————- **Sortie de résidence** **Cie Madame Riton ** Comment une société toute entière en vient à désigner un ou une coupable ? Quel est le point de départ ? Comment se crée une rumeur et comment se propage-t-elle ? Vous serez invités à écouter les rues, à prendre part aux rumeurs ! Laissez-vous guider dans un jeu de piste qui vous mènera à trouver la sorcière. Ouvrez l’oeil et suivez le lapin blanc… **Proposition, écriture, conception et mise en rue** Axelle Farrugia

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T18:30:00 2022-03-11T19:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Alban-Minville Adresse 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Alban-Minville Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Alban-Minville Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Doxa Centre culturel Alban-Minville 2022-03-11 was last modified: by Doxa Centre culturel Alban-Minville Centre culturel Alban-Minville 11 mars 2022 Centre culturel Alban-Minville Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne