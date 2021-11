Döx Föx – Semaine de l’Instable Fabrique à Impros (La), 26 novembre 2021, Nantes.

2021-11-26

Horaire : 23:00 23:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 €Réservation : lafabriqueaimpros.com

La crème musicale du Québec débarque à Nantes ! Puissante guitare lumineuse, platines de DJ, habile beatbox, percussions hétéroclites, flûtes médiévales, virtuosités vocales… Tout peut s’enflammer avec ces astucieux maîtres de la groove musicale, dans leur intemporel alliage électro-pop-rap-roc ! Frédéric Barbusci et Dominiq Hamel sont deux chanteurs-musiciens ayant étudié ensemble à l’École Supérieure de Théâtre de Montréal, et ayant mené de multiples projets et tournées de spectacles (Canada, États-Unis, France), avec entre autres les Productions de L’Instable. Ce parcours leur a permis de développer une complicité et une précieuse expertise de la scène. Habitués d’improvisation, ils se plaisent à ordonner les mots avec précision, avec leur accent bien québécois. Avec Döx Föx, les deux personnages se déploient avec gigantisme pour porter leurs textes aux refrains accrocheurs, qui malgré leur frivolité au premier degré, cachent toujours un second empreint de réflexions sincères bien ancrées dans les thèmes du Québec actuel. Le tout dans le but de faire chanter et danser la foule sans retenue dans une continuelle fiesta déjantée ! Un spectacle proposé dans le cadre de la semaine de l’Instable, avec le Québécois Frédéric Barbusci, l’un des meilleurs improvisateurs internationaux.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

