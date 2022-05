DOWNTONE #7 : Aba Shanti-i / Joe York / Stand High Patrol DJ Set / Roots Brest, 13 mai 2022, Brest.

DOWNTONE #7 : Aba Shanti-i / Joe York / Stand High Patrol DJ Set / Roots La Carène 30 rue Jean-marie Le Bris Brest

2022-05-13 21:00:00 – 2022-05-13 01:00:00 La Carène 30 rue Jean-marie Le Bris

Brest Finistère Brest

Concert dub, reggae, roots, Electro

« DownTone » c’est la résidence de Stand High Patrol à la Carène. Une soirée qui invite à décloisonner les styles en proposant deux dancefloors et où se côtoient Dub, Reggae, Roots, musiques électroniques et bien plus !

Pour cette septième édition à Brest même, les dubadub muskateerz continuent de surprendre avec une programmation chargée et éclectique. Côté Grande Carène la session soundsystem mise en image par Kazy Usclef & Diazzo s’annonce sacrément savoureuse avec la venue à Brest de l’un des plus grands noms du soundsystem UK en la personne d’Aba Shanti-I et la présence du chanteur phénomène Joe Yorke ! Les deux Anglais

partageront le soundsystem avec Roots Atao et Stand High Patrol qui se produira en formule DJ Set sans Pupajim.

Côté Club, la vibe sera électronique au sens large avec la carte blanche offerte au collectif Nantais Zone Rouge. Bass Music, House, Trap, Techno, sons expérimentaux et psychédéliques, rythmes breakés, deconstructed club music et influences multiples se télescoperont au cour des sets de Tina Tornade, Super Salmon et Matilda, trois des DJ résidentes du collectif.

> ABA SHANTI-I (UK)

Actif dans le milieu du soundsystem depuis les années 80, Aba Shanti-I s’est fait un véritable nom en tant que selecta au c ?ur des années 90. À la tête de son propre soundsystem et de son propre label (Falasha Recordings) depuis cette époque, il est aujourd’hui réputé pour être l’un des ambassadeurs mondial du style UK Dub ainsi qu’un défenseur inconditionnel de la musique roots et de la parole rasta. Avec son style inimitable autant au micro qu’à la selection, Aba Shanti-I est simplement l’une des références ultimes en matière de soundsystem dub. Sans lui la scène dub ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui !

> JOE YORKE (UK)

Chanteur anglais à la voix falsetto renversante, producteur de talent établi à Bristol, Joe Yorke apporte une sacré fraicheur sur la scène reggae actuelle. Sa musique repose sur de solides bases roots, rocksteady et dub mais ses influences se trouvent aussi bien dans la soul, la folk, le dub techno que dans la musique expérimentale. Avec son timbre de voix remarquable en carte de visite, son label Rhythm Steady, une poignée de sorties dont quelques pépites enregistrées pour The Co-Operators et plusieurs singles produits en collaboration avec Stand High Patrol, Il compte parmi les artistes UK les plus prometteurs de sa génération.

> STAND HIGH PATROL DJ SET – ROOTYSTEP, MAC GYVER, MERRY (FR)

Rootystep & Mac Gyver au contrôle, Merry à la trompette : STAND HIGH DJ SET c’est une carte blanche aux deux fondateurs du crew, une plongée dans l’histoire des dubadub musketeerz, un show dub, roots, reggae digital et bien plus. Un show construit autour de morceaux exclusifs récents jamais entendus et de dubplates incontournables. C’est du frais, du classique remanié, des effets triturés en live, de la trompette en improvisation totale. Sans concessions ni limites, l’équipe navigue entre les styles et expérimente sur l’instant pour offrir une expérience inédite à chaque représentation !

> ROOTS ATAO (FR)

Compagnon de route de Stand High Patrol avec qui il gère le soundsystem, Goldie Locks de Roots Atao compte de nombreuses pépites dans ses boxs. Collectionneur averti, chargé en dubplates, il démontre à chaque fois que l’occasion se présente qu’il a tous les arguments pour mener une danse.

> ZONE ROUGE AVEC MATILDA / SUPER SALMON / TINA TORNADE (FR)

Zone Rouge est un collectif Nantais exclusivement féminin qui se bat chaque jour pour faire grandir la place des femmes et des minorités au coeur de l’univers des musiques électroniques. Un collectif militant et engagé au sein duquel résonne, avec force et détermination, un véritable amour pour un large panel de musiques électroniques. Toujours intenses, parfois sombres, quelquefois mystiques et invariablement éclectiques, les sets des DJ résidentes de Zone Rouge sont à l’image de ce que porte le collectif. Pour cette édition de la Downtone, trois des DJ résidentes du Crew, prendront pleine possession de la petite Carène : Matilda avec des orientations néo-rave, experimental techno, hypnotics sounds & Cosmic Trip ; Super Salmon pour une ballade suave entre hip house, Bongo beats, erotico downtempo et deep rave ; Tina Tornade avec des sélections Dancehall, trap, break, Drum’n bass tumultueuses.

Ouverture des portes à 21h. Soirée interdite aux moins de 18 ans

+33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/

La Carène 30 rue Jean-marie Le Bris Brest

