Downton Abbey 2 : une nouvelle ère Ciné d’Issy, 4 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

Downton Abbey 2 : une nouvelle ère

du mercredi 4 mai au lundi 9 mai à Ciné d’Issy

1928. Les Crawley et leurs domestiques assistent tous au mariage de Tom Branson et de Lucy Smith, fille de Lady Bagshaw. Lord Grantham explique à ses proches que le notaire de famille se rendra prochainement à Downton, à la demande de la Douairière, et qu’il compte sur leur présence à tous. En effet, Violet a hérité d’une villa dans le sud de la France qu’elle souhaite à son tour léguer à la fille de Lady Sybil et de Branson. Mais cette décision met celui-ci mal à l’aise. Sans comprendre pourquoi le regretté marquis de Montmirail s’est montré aussi généreux avec sa mère, Lord Grantham reçoit un appel téléphonique intriguant : un certain M. Barber, réalisateur pour le cinéma, souhaite tourner son nouveau film muet, The Gambler, à Downton Abbey. Si Robert estime que l’idée est grotesque, Lady Mary, de son côté, considère qu’il est difficile de refuser l’offre de la production face aux travaux de rénovation qui attend la famille. Grantham doit bien reconnaître que c’est désormais sa fille qui est aux commandes. Chez les domestiques, la perspective d’un tournage à Downton provoque un vif émoi. Daisy et Anna se réjouissent de voir leurs idoles de cinéma en chair et en os, mais Mme Hughes se demande comment annoncer la nouvelle à M. Carson. Tandis que la production s’apprête à investir la propriété, la famille envisage de fuir le chaos qui s’annonce et d’en profiter pour découvrir la villa du sud de la France et rencontrer le nouveau marquis de Montmirail…

Le retour très attendu du phénomène mondial

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T20:30:00 2022-05-04T22:36:00;2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T22:36:00;2022-05-07T18:00:00 2022-05-07T20:06:00;2022-05-07T21:00:00 2022-05-07T23:06:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T16:06:00;2022-05-08T16:30:00 2022-05-08T18:36:00;2022-05-08T19:00:00 2022-05-08T21:06:00;2022-05-09T20:30:00 2022-05-09T22:36:00