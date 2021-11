Downstairs Connoisseurs: La Karma + Selecter The Punisher Expresso Café, 4 décembre 2021, Aix-en-Provence.

Manifeste Downstairs Connoisseurs Nous croyons que l’être humain puise sa force et sa richesse dans le partage, l’échange et le respect, 3 ingrédients qui permettent à chaque individu d’exprimer son plein potentiel tout en restant ouvert aux différences. Nous somme convaincu que la fête se doit d’être un moment de communion, libre et décomplexé. C’est pourquoi nous vous proposons de nous rejoindre autour de ces convictions, dans un lieu où l’être passe avant le paraître. Un lieu où l’union née de la différence. Un lieu qui vous feras vous sentir « comme à la maison ». Tout ça, au rythme de la House, une musique profondément ancrée dans ces valeurs. La house porte bien son nom, ce n’es pas seulement une musique, c’est un refuge, une famille dans laquelle vous êtes tous les bienvenus. Rejoignez nous en bas des marches, 2 samedis par mois au Downstairs Connoisseurs. On prend les paris, vous repartirais le cœur plein d’amour, l’esprit libre et vous reviendrais… cause home is where the House is and our House is your House ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ARTISTES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬LE CLUB 19:00-1:55 ➫ La Karma Collectif (Marseille) └ [https://www.instagram.com/la_karma_marseille](https://www.instagram.com/la_karma_marseille) └ [https://www.facebook.com/la.karma.marseille](https://www.facebook.com/la.karma.marseille) À l’origine, la fête et la douceur, les mélodies et l’harmonie… La Karma, c’est le collectif marseillais qui veut générer un sentiment solaire, une chaleur et douceur de vivre par la recherche de sonorités fédératrices et un univers visuel qui inspire l’épanouissement. Entre Disco, Funk, House d’hier et d’aujourd’hui, la Karma puise dans le monde entier, des capitales mondiales reconnues, passant par les notes d’agrumes de l’Italie jusqu’aux beautés rythmiques de l’Afrique. Pour égayer oreilles et déhanchés, ce sont trois figures de la famille qui vont préparer leurs meilleures selectas : Grandioso : fondateur de la Karma, DJ et producteur membre des Solstices, il est obsédé de trouver le son qui va faire chavirer les mouvements et raviver la curiosité. [https://soundcloud.com/solstices_music](https://soundcloud.com/solstices_music) Charlie : membre actif, nouvellement marseillais et co-créateur de la Cresswell Radio et des soirées Konpa, il viendra balayer tout son répertoire House pour maintenir le niveau d’éveil au plus haut. [https://soundcloud.com/charlieguillemot](https://soundcloud.com/charlieguillemot) La Guedz : niché dans le quartier des antiquaires, il aime chiner, dans son répertoire préféré oscillant entre House, Deep et Techno, les sons qui inspirent la mélodie plus que le bruit. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬LE DISCO 19:00-1:55 ➫ Selecter The Punisher (Festival TIGHTEN UP! / Groove Unity / 45 Live – Marseille) Pilier activiste de la scène groove, collectionneur de 45t Funk Soul, il se distingue par son éclectisme lorsqu’il joue et s’amuse à télescoper dans ses mixs du Hip Hop, avec Nu-Skool breakbeat, de l’Afrobeat, du Latin, et même de la House… Avec ce cocktail sonore riche en percus et en groove, comment résister et ne pas taper du pied ? Ce n’est pas pour rien s’il est aussi programmateur, promoteur et organisateur des fameuses soirées « Funk is not Dead », “Soul Train Party”, “Tropical Club”, “The Residents” ainsi que des concerts « Raw Soul Session » et “Afrobeat Times”. Il est aussi à la tête du prometteur Festival Tighten Up! à Marseille. Vous l’aurez compris, il n’a qu’une devise: la fête et une ambition: régaler son public. Depuis 2017, il porte le projet anglais “45 Live” en France, programmé aux festivals Marsatac, Crossover, Jardin Sonore, Cooksound et Acontraluz qui met à l’honneur le format 45 tours, rehaussé d’une scénographie autour de l’objet et qui mêle, le temps d’une soirée, collectionneurs locaux et Djs de haut vol. Enfin depuis deux ans il participe à l’éclosion du rendez-vous marseillais “Move on Up – Hip hop Jam & Party” rassemblant danseurs internationaux et curieux de la culture Hip Hop, à la mi juillet. Selecter The Punisher a partagé l’affiche avec des artistes comme Alice Russel, Mulatu Astatke, Wax Tailor, Gilles Peterson, Lee Fields, Seun Kuti, Manu Dibango, Dj Vadim, Buck 65, The Sweet Vandals, Kurtis Blow, Mix Master Mike, Juan Rossof, Fast 3, Maceo Parker, The New Mastersounds, Sharon Jones and the Dap Kings, Nostalgia 77, Eric Truffaz, Maniacx, Hocus Pocus, The Belleruche… Il fut durant plusieurs étés Dj résident de l’unique festival Soul Jazz Orgue Hammond en France à St Paul les Trois Châteaux qui programme la crème de la crème de la scène mondiale Funk. Il partagea aussi les platines au Heatwave Riviera festival avec Eddie Piller, l’incontournable Dj anglais co-créateur avec Gilles Peterson du label Acid Jazz. On compte également dans ses faits d’arme, les participations aux festivals Nuits carrées, Marsatac, Pantiero, St Paul les Trois Châteaux, Jazz sur la ville, Nuits Metis, Bol de Funk, Les Plages Electroniques, Métis Ta Zik, Crions Z’Ensemble, Les Nuits de l’Alligator, Crossover, La Fiesta des Suds, Acontraluz…. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Entrées : PV EARLY 4€ PV LATE 6€ SP 8€ Billetterie : [http://www.helloasso.com/…/downstairs-connoisseurs](http://www.helloasso.com/…/downstairs-connoisseurs)… Exposition Nicolas Herbe Info/contact : 06.13.65.02.00 L’Expresso Café 19:00 – 02:00 [https://lexpressocafe.com](https://lexpressocafe.com) 20 Avenue Jules Ferry, 13100 Aix-en-Provence ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Nous vous rappelons cependant que le Pass Sanitaire reste obligatoire. Nous vous rappelons qu’il s’agit : D’une vaccination complète depuis plus de 2 semaines OU d’un test PCR de moins de 3 jours Par ailleurs, nous vous invitons a télécharger l’application pour le QR code avant d’arriver, cela vous permettra de ne pas attendre longtemps avant d’entrer ! Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

6 / 4€ en pré-vente / 8€ sur place

Expresso Café 20 Avenue Jules FERRY, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



2021-12-04T19:00:00 2021-12-04T02:00:00