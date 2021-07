Vielmur-sur-Agout Vielmur-sur-Agout Tarn, Vielmur-sur-Agout DOWN BY THE RIVER Vielmur-sur-Agout Vielmur-sur-Agout Catégories d’évènement: Tarn

Vielmur-sur-Agout Tarn Vielmur-sur-Agout Dans le cadre du projet « Down by the river », les artistes Théo Lacroix et Charlotte Sardella investiront les berges de l’Agout pour y développer leur univers singulier autour de « l’esprit guinguette » à Vielmur direction@afiac.org +33 6 31 82 98 72 https://press.afiac.org/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

