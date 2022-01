Dowdelin Salle des fêtes de Venelles, 30 avril 2022, Venelles.

Dowdelin

Salle des fêtes de Venelles, le samedi 30 avril à 20:30

Si t’as pas encore entendu parlé d’eux, dis toi que cela risque d’arriver dans les prochains jours. Leur disque super attendu vient de sortir aujourd’hui et il est déjà salué par la presse… Une petite bombe créole remplie d’énergies métissées les plus solaires et groovy explosera le samedi 30 avril à notre QG venellois. De quoi lâcher ce déhanché retenu bien trop longtemps… Dowdelin revient avec un 2ème opus, plongée dans le futur des musiques noires, hybrides et métissées. Sans frontière, leur musique est libre et créolisée, convoque le hip-hop, le funk, la house, la moiteur des dance-floors et la chaloupe des beats caribéens. Une musique brillante, aux ramifications multiples et à l’arbre généalogique planétaire, connectée aux vibrations du monde. L’internationale afro répand son amour universel, un et indivisible. Billetterie Tarif top départ (dispo 2 semaines) : 9€ (+frais de loc) [https://my.weezevent.com/dowdelin](https://my.weezevent.com/dowdelin) Prévente : 11€ (+frais de loc) → [https://my.weezevent.com/dowdelin](https://my.weezevent.com/dowdelin) Sur place : 15€ Gratuit jusqu’à 12 ans > Résa obligatoire [https://my.weezevent.com/dowdelin](https://my.weezevent.com/dowdelin) Pass Sanitaire obligatoire E-PASS JEUNES ACCEPETE !

De 9,99 à 11,99€ en pré-vente / 15€ sur place

Salle des fêtes de Venelles Place Marius Trucy 13770 Venelles Venelles Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T23:59:00