Le vibrant quartet lyonnais dévoile un clip de son prochain album « Lanmou Lanmou » en langues créole, anglaise, française, porté par des percussions caribéennes et des audaces jazz-électro-soul. Dowdelin est né en 2016, de la rencontre de la chanteuse martiniquaise Olyvia avec le multi-instrumentiste, compositeur et producteur David Kiledjian alias Dawatile et le saxophoniste, chanteur et joueur de gwoka guadeloupéen Raphael Philibert (Sonny Troupé). Après leur premier album néo soul Carnaval Odissey, aux influences dub, house, jazz, r’n’b et électro, le groupe poursuit son exploration jubilatoire en compagnie du batteur Greg Boudras ( Vaudou Game, Fowatile, The Bongo Hop…). En avant-première, voici Tan Nou qui mêle swing caribéen et jazz biguine avec bonheur : Le nom Dowdelin sonne comme une douce berceuse, comme la caresse d’une comptine traditionnelle qui promet une nuit paisible, comme un gentil balancement de la tête. Mais le « w » change tout pour les enfants aux aguets qui ont décidé de ne pas s’endormir et d’explorer le monde. Nous voilà parti pour « L’Atlantique noir » en référence à l’essai pionnier du sociologue Paul Gilroy, qui contre les visions nationalistes, montrait «qu’il existe une culture hybride, qui n’est ni africaine, ni américaine, ni caribéenne, ni britannique, mais tout cela à la fois ». Ce monde de connexions multiples dont témoignent chacun des titres de Lamnou Lanmou, Dowdelin l’amène sur le dance-floor, plongeant les traditions dans un élan intuitif où flirtent biguine, jazz, reggae, hip-hop et autres dialogues. (Fip 05/01/2022) Entrée 10€ – 8€ pour les adhérents. Ouverture des portes à 20h30 Places limitées – Pas de réservation Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

