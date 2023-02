Dovydas Strimaitis Montévidéo, 1 mars 2023, Marseille 6e Arrondissement .

L’adoration infinie et la désillusion croissante de la société occidentale envers la tradition pose un dilemme existentiel pour les arts : quelle continuité voulons-nous avec l’histoire ? Qu’est-ce qui doit être changé ou sauvegardé ? Et comment? A Duet aborde ces questions par la danse et son expression occidentale traditionnelle, le ballet.



Dans la société occidentale contemporaine, de plus en plus de personnes radicalisent leur rapport à la tradition, soit en la suivant aveuglément, soit en prétendant l’anéantir. Une voie intermédiaire ne semble plus souhaitable. Comment s’appuyer sur la tradition tout en restant critique à son égard ?



Dans A Duet, cette tension est exposée à travers la danse. Le ballet est la mère bien-aimée et le père méprisé de la tradition occidentale de la danse. Dans la pièce, les interprètes combattent la danse classique et celle-ci riposte. Cependant, le but de cette bataille n’est pas de se vaincre mais de s’élever mutuellement. Le ballet oblige les interprètes à rechercher l’essence de la vision du monde classique, tandis que les interprètes l’incitent à parler avec une voix de l’époque actuelle. Témoin de cette bataille infinie, le public est invité à réfléchir sur son rôle personnel et sociétal dans la défense, la destruction ou la négligence de la tradition et sa relation avec aujourd’hui.



Sortie de résidence



Chorégraphe Dovydas Strimaitis

Interprètes Urtė Groblytė, Ibai Jimenez

Eclairagiste Lisa M. Barry

Costumière Taylor Wishneff

Ingénieur du son Maxime Jerry Fraisse

Musique Adolphe Adam – No. 20 Allegro feroce (Giselle, London Symphony Orchestra, Michael Tilson Thomas)

Productrice Domantė Tirylytė

Production Still Waiting (FR), BE Company (LT)



Le projet est financé par le Conseil lituanien de la culture.

Co-production CCN-Ballet national de Marseille.

Soutien Théâtre de Vanves, Montévidéo, Institut culturel lituanien.

Remerciements particuliers à Austė Zdančiūtė, l’attachée culturelle de Lituanie en France.

Pour ce Mercredi de Montévidéo, Dovydas Strimaitis sera en sortie de résidence autour de son projet A Duet

