L’importance des paysages dans les croyances populaires CHAPELLE DU MONT, 12 août 2023, Doville.

Comment le paysage, la nature, influencent-ils notre imaginaire ? La sorcellerie est un sujet qui donne lieu à de nombreuses représentations et la nature, au cœur de la Manche, reste intimement liée aux croyances.

Une conférence de Mattis VASSEUR-ROUCHAUD, étudiant en Master d’histoire à l’Université de Caen..

2023-08-12 à 20:00:00

CHAPELLE DU MONT

Doville 50250 Manche Normandie



How does the landscape, nature, influence our imagination? Witchcraft is a subject that gives rise to many representations and nature, in the heart of the Channel, remains intimately linked to beliefs.

A conference by Mattis VASSEUR-ROUCHAUD, student in Master of History at the University of Caen.

¿Cómo influyen el paisaje y la naturaleza en nuestro imaginario? La brujería es un tema que da lugar a numerosas representaciones y la naturaleza, en el corazón de la Mancha, permanece íntimamente ligada a las creencias.

Conferencia de Mattis VASSEUR-ROUCHAUD, estudiante de máster en Historia en la Universidad de Caen.

Wie beeinflussen die Landschaft und die Natur unsere Vorstellungswelt? Die Hexerei ist ein Thema, das zu zahlreichen Darstellungen führt, und die Natur im Herzen des Ärmelkanals bleibt eng mit den Glaubensvorstellungen verbunden.

Ein Vortrag von Mattis VASSEUR-ROUCHAUD, Student im Masterstudiengang Geschichte an der Universität Caen.

