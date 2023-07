Les insectes et les plantes de la tourbière Doville, 20 juillet 2023, Doville.

Doville,Manche

De nombreux insectes et plantes se développent dans la tourbière.

Accompagné par l’animateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie, venez observer et chercher une faune et une flore peu connues.

Réservation obligatoire Bottes obligatoires. Lieu de RDV donné à l’inscription..

2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-20 . .

Doville 50250 Manche Normandie



Many insects and plants thrive in the peat bog.

Accompanied by a guide from the Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie, come and observe and search for little-known flora and fauna.

Reservation required Boots required. Meeting point given on registration.

Muchos insectos y plantas prosperan en la turbera.

Acompañado por el coordinador de la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie, venga a observar y buscar flora y fauna poco conocidas.

Imprescindible reservar. Punto de encuentro en el momento de la inscripción.

Im Torfmoor gedeihen zahlreiche Insekten und Pflanzen.

In Begleitung des Betreuers des Nationalen Naturreservats Sangsurière und Adriennerie können Sie eine wenig bekannte Fauna und Flora beobachten und suchen.

Reservierung erforderlich Stiefel erforderlich. RDV-Ort wird bei der Anmeldung angegeben.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche