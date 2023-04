La tourbière au crépuscule, 30 juin 2023, Doville.

La Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie est un des complexes tourbeux les mieux conservés du Parc. Accompagné par un agent de la Réserve venez profiter de l’ambiance particulière d’une tourbière à la tombée de la nuit

Sur réservation. Lieu de RDV précisé à l’inscription. Jumelles conseillées..

2023-06-30 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-30 . .

Doville 50250 Manche Normandie



The National Nature Reserve of the Sangsurière and the Adriennerie is one of the best preserved peat complexes of the Park. Accompanied by an agent of the Reserve, come and enjoy the particular atmosphere of a peat bog at nightfall

On reservation. Meeting point specified at registration. Binoculars recommended.

La Reserva Natural Nacional de Sangsurière y Adriennerie es uno de los complejos de turberas mejor conservados del Parque. Acompañado por un agente de la Reserva, venga a disfrutar del ambiente especial de una turbera al anochecer

Sólo con reserva previa. Punto de encuentro especificado en la inscripción. Se recomiendan prismáticos.

Das Naturschutzgebiet Sangsurière et de l’Adriennerie ist eines der am besten erhaltenen Torfmoorgebiete des Parks. Begleitet von einem Mitarbeiter des Reservats können Sie bei Einbruch der Dunkelheit die besondere Atmosphäre eines Torfmoors genießen

Eine Reservierung ist erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben. Fernglas empfohlen.

