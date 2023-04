Remise en état du Gorget : Visite du chantier, 11 juin 2023, Doville.

Dans le cadre des travaux portant sur la remise en état de la rivière « le Gorget », la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie vous propose une visite du futur chantier.

Au programme : explications, objectifs et impacts sur la tourbière.

Sur inscription. Bottes obligatoires. Lieu de RDV donné à l’inscription..

2023-06-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Doville 50250 Manche Normandie



Within the framework of the works concerning the restoration of the river » le Gorget « , the National Nature Reserve of the Sangsurière and the Adriennerie proposes you a visit of the future building site.

On the program: explanations, objectives and impacts on the peat bog.

On registration. Boots required. Meeting point given at registration.

En el marco de los trabajos de restauración del río « le Gorget », la Reserva Natural Nacional de la Sangsurière y l’Adriennerie le invita a visitar el futuro emplazamiento.

En el programa: explicaciones, objetivos e impactos en la turbera.

Inscripción obligatoria. Se requieren botas. Punto de encuentro indicado en la inscripción.

Im Rahmen der Arbeiten zur Wiederherstellung des Flusses « Le Gorget » bietet Ihnen das Nationale Naturschutzgebiet Sangsurière et de l’Adriennerie einen Besuch der zukünftigen Baustelle an.

Auf dem Programm stehen Erklärungen, Ziele und Auswirkungen auf das Torfmoor.

Nach vorheriger Anmeldung. Stiefel sind obligatorisch. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche