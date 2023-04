Remise en état du Gorget : Visite du chantier, 31 mai 2023, Doville.

Dans le cadre des travaux portant sur la remise en état de la rivière « le Gorget », la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie vous propose une visite du futur chantier.

Au programme : explications, objectifs et impacts sur la tourbièreSur inscription. Bottes obligatoires. Lieu de RDV donné à l’inscription..

2023-05-31 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-31 . .

Doville 50250 Manche Normandie



Within the framework of the works concerning the restoration of the river » le Gorget « , the National Nature Reserve of the Sangsurière and the Adriennerie proposes you a visit of the future building site.

On the program: explanations, objectives and impacts on the peat bog. Boots required. Meeting point given at registration.

En el marco de los trabajos de restauración del río « le Gorget », la Reserva Natural Nacional de la Sangsurière y l’Adriennerie le propone una visita al futuro emplazamiento.

En el programa: explicaciones, objetivos e impactos en la turbera. Se requieren botas. Punto de encuentro indicado en la inscripción.

Im Rahmen der Arbeiten zur Wiederherstellung des Flusses « le Gorget » bietet Ihnen das Nationale Naturschutzgebiet Sangsurière et de l’Adriennerie einen Besuch der zukünftigen Baustelle an.

Auf dem Programm stehen: Erklärungen, Ziele und Auswirkungen auf das TorfmoorAnmeldung. Stiefel sind obligatorisch. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche