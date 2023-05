Portes ouvertes de la Réserve Naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie, 28 mai 2023, Doville.

Doville,Manche

Dans le cadre des journées portes ouvertes des Réserves Naturelles de France, la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie vous ouvre ses portes.

Accompagné par l’animateur de la Réserve, venez arpenter la tourbière et découvrir ce milieu particulier en vous perdant parmi les plantes carnivores et les amphibiens.

Sur inscription. Bottes obligatoires. Lieu de RDV donné à l’inscription..

2023-05-28 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Doville 50250 Manche Normandie



Within the framework of the open days of the Natural Reserves of France, the National Natural Reserve of Sangsurière and Adriennerie opens its doors to you.

Accompanied by the animator of the Reserve, come to survey the peat bog and to discover this particular environment by losing you among the carnivorous plants and the amphibians.

Registration required. Boots required. Meeting point given at registration.

La Reserva Natural Nacional de La Sangsurière y L’Adriennerie le abre sus puertas en el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas de las Reservas Naturales de Francia.

Acompañado por el coordinador de la Reserva, venga a pasear por la turbera y descubra este entorno especial perdiéndose entre las plantas carnívoras y los anfibios.

Inscripción obligatoria. Se requieren botas. Punto de encuentro indicado en la inscripción.

Im Rahmen der Tage der offenen Tür der französischen Naturreservate öffnet das Nationale Naturreservat Sangsurière et de l’Adriennerie seine Tore für Sie.

In Begleitung des Betreuers des Reservats können Sie durch das Torfmoor streifen und diesen besonderen Lebensraum entdecken, indem Sie sich zwischen fleischfressenden Pflanzen und Amphibien verirren.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Stiefel sind erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche