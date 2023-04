Collectes de témoignages 7 place Saint Martin, 20 mai 2023, Doville.

La Compagnie DODEKA vient à votre rencontre pour échanger avec vous, sur les histoires qui ont marqué notre territoire, sur cette empreinte faite de sorcellerie, guérisons, croyances, rumeurs, illusions, vous inspire aujourd’hui. Collecte de témoignages dans les communes..

2023-05-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-20 12:30:00. .

7 place Saint Martin MAIRIE DE DOVILLE

Doville 50250 Manche Normandie



The DODEKA Company comes to meet you to exchange with you, on the stories which marked our territory, on this print made of witchcraft, cures, beliefs, rumours, illusions, inspires you today. Collection of testimonies in the communes.

La Compañía DODEKA viene a su encuentro para intercambiar con usted sobre las historias que han marcado nuestro territorio, sobre esta huella hecha de brujería, curaciones, creencias, rumores, ilusiones, le inspira hoy. Recogida de testimonios en los municipios.

Die Compagnie DODEKA kommt zu Ihnen, um sich mit Ihnen über die Geschichten auszutauschen, die unsere Gegend geprägt haben, über diese Prägung durch Hexerei, Heilungen, Glauben, Gerüchte und Illusionen, die Sie heute inspirieren. Sammlung von Zeugenaussagen in den Gemeinden

Mise à jour le 2023-04-21 par Côte Ouest Centre Manche