Dans le monde des plantes carnivores, 18 mai 2023, Doville.

La Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de la l’Adriennerie est un des complexes tourbeux les mieux conservés du Parc. Dans le cadre de la fête de la nature, accompagné par un agent de la Réserve, venez découvrir le fonctionnement et l’utilité de cette tourbière ainsi que sa diversité de plantes carnivores. Bottes obligatoires. Lieu de RDV donné à l’inscription..

2023-05-18 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-18 . .

Doville 50250 Manche Normandie



The National Nature Reserve of the Sangsurière and the Adriennerie is one of the best preserved peat complexes of the Park. As part of the nature festival, accompanied by an agent of the Reserve, come and discover the functioning and usefulness of this peat bog as well as its diversity of carnivorous plants. Boots required. Meeting point given at registration.

La Reserva Natural Nacional de la Sangsurière y la Adriennerie es uno de los complejos de turberas mejor conservados del Parque. En el marco de la fiesta de la naturaleza, venga a descubrir el funcionamiento y la utilidad de esta turbera, así como su diversidad de plantas carnívoras, acompañado por un agente de la Reserva. Se requieren botas. Punto de encuentro indicado en la inscripción.

Das Naturschutzgebiet Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de la Adriennerie ist einer der am besten erhaltenen Torfmoorkomplexe des Parks. Im Rahmen des Naturfestes können Sie in Begleitung eines Mitarbeiters des Reservats die Funktionsweise und den Nutzen dieses Torfmoors sowie seine Vielfalt an fleischfressenden Pflanzen entdecken. Stiefel sind erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben.

