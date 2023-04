A l’écoute des grenouilles, 17 mai 2023, Doville.

C’est la saison des amours sur la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de

l’Adriennerie. Au crépuscule, venez écouter le chant des grenouilles et profiter de l’ambiance particulière des marais à la tombée de la nuit Bottes obligatoires. Lieu de RDV donné à l’inscription..

2023-05-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-17 . .

Doville 50250 Manche Normandie



It is the season of the loves on the National Natural reserve of Sangsurière and

adriennerie. At dusk, come and listen to the singing of the frogs and enjoy the special atmosphere of the marshes at nightfall. Meeting point given at registration.

Es la época de apareamiento en la Reserva Natural Nacional de La Sangsurière y

reserva Natural Nacional de Adriennerie. Al anochecer, venga a escuchar el canto de las ranas y disfrute del ambiente especial de las marismas al caer la noche. Punto de encuentro indicado en la inscripción.

Es ist Paarungszeit im Nationalen Naturreservat Sangsurière et de Adri Adriennière

l’Adriennerie. Lauschen Sie in der Abenddämmerung dem Gesang der Frösche und genießen Sie die besondere Atmosphäre der Sümpfe bei Einbruch der Dunkelheit. Stiefel sind Pflicht. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche