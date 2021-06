Marseille LA SALLE,ATELIER ROUVIERE Bouches-du-Rhône, Marseille DOVE LA SALLE,ATELIER ROUVIERE Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DOVE LA SALLE,ATELIER ROUVIERE, 26 juin 2021-26 juin 2021, Marseille. DOVE

LA SALLE, ATELIER ROUVIERE, le samedi 26 juin à 15:00

– 15h: Éveil et formation musicale – 16h: École de danse – 17h: classe de chant de l’USCRM – 18h: Ateliers musiques actuelles – 20h: Dove [https://www.facebook.com/Dovepopmusic/](https://www.facebook.com/Dovepopmusic/)

Entrée libre

♫POP URBAINE♫ LA SALLE,ATELIER ROUVIERE 83, bd du Redon 13009 Marseille Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T15:00:00 2021-06-26T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu LA SALLE,ATELIER ROUVIERE Adresse 83, bd du Redon 13009 Marseille Ville Marseille lieuville LA SALLE,ATELIER ROUVIERE Marseille