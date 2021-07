DOUZE HEURES EN FORÊT Le Cellier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Cellier.

DOUZE HEURES EN FORÊT 2021-07-03 12:00:00 – 2021-07-03 20:00:00

Le Cellier Loire-Atlantique

Le samedi 3 juillet, Canard Sauvage Compagnie, avec le concours de l’association Regards Natures, participe aux Nuits des Forêts, un festival qui invite à redécouvrir la forêt proche de chez vous à travers des expériences intimes et immersives, à ciel ouvert, de jour comme de nuit. Venez rencontrer les femmes et les hommes qui la cultivent, la protègent ou s’en inspirent, pour repenser ensemble notre lien au vivant et à la forêt !

Au programme :

12h : lecture musicale (prenez votre pique-nique)

14h : conte A2A3 – Cie du passage

15h -17h : balade découverte de la coulée – Regards Natures

15h30 : atelier fabrication de nids – Chloë Quiban

17h : atelier gravure sur Tetrapack – Yanaita Araguas

18h30 : spectacle « Le Foubon » -Folie Médiévale Solo

20h : concert Antoine Bellanger – Musique supernaturelle

Petite buvette sur place.

Réservation des ateliers.

Prix libre et conscient.

canardsauvagecie@gmail.com +33 6 60 76 98 47

