Bibliothèque Bonnefoy, le jeudi 27 janvier 2022 à 17:30

Jeudi 27 janvier à 17h30 Douces Lectures de livres d'Isabelle Simler Par les bibliothécaires. de la Bibliothèque Bonnefoy Jeudi 27 janvier à à 18h Rencontre avec Isabelle Simler et vernissage de l'exposition Doux Rêveurs au Centre culturel Bonnefoy.

