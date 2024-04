DOUX MOTS DITS Le Comptoir Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, dimanche 16 juin 2024.

Doux mots dits naît du recueil de poèmes sur l’adolescence écrit par Clou. Avec la comédienne et chanteuse martiniquaise Jann Baudry et le guitariste Joel Jacoulet, ils adaptent ces poèmes en un doux récit alternant narration et chansons, explorant notamment les thématiques de la violence intrafamiliale et la difficulté à se construire au sortir de l’enfance et à la pré-adolescence.

Tout sauf sombre, ce spectacle fait de la force du lien sororal, de la musique et des mots, les plus beaux porteurs d’espoir et de résilience.

Avec :

Clou (chant, texte)

Jann BAUDRY (chant, texte)

Joël JACOULET (composition musicale)

Une production du Festival de Marne

En coproduction avec Tropiques Atrium (Scène nationale de Fort de France)

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France Lieu de création et de découverte à Fontenay-sous-bois, véritable cabaret musical, Le Comptoir Halle Roublot porte l'effervescence des artistes qui l'animent et du public qui en pousse la porte. Convivialité et plaisirs partagés, goût, oreilles et papilles en éveil avec la cuisine de Marianne, les vins de petits producteurs et la bière locale ! Les influences se croisent dans ce club singulier autour du jazz, des musiques du monde actuelles, des musiques improvisées et plus largement autour de formes expérimentales pluridisciplinaires. Une fabrique, "comme à la maison", à découvrir, un peu dissimulée sous une ancienne halle de marché de type Pavillon Baltard.

