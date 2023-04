Visite guidée – L’homme et la pierre – Animation géologie Carrière de Mollets Doux Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Doux

Visite guidée – L’homme et la pierre – Animation géologie Carrière de Mollets, 28 mai 2023, Doux. Animation géologie avec Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine..

Carrière de Mollets Départ au Parking de la carrière

Doux 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Geology animation with Didier Poncet, geologist and chief curator of heritage. Animación geológica con Didier Poncet, geólogo y conservador jefe del patrimonio. Geologie-Animation mit Didier Poncet, Geologe und Chefkonservator des Kulturerbes. Mise à jour le 2023-04-12 par OT Gâtine

