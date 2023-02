Doux Amer Théâtre du Champ Exquis, 22 février 2023, Blainville-sur-Orne .

Doux Amer

8 rue Roger Salengro Théâtre du Champ Exquis Blainville-sur-Orne Calvados Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro

2023-02-22 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-22 15:45:00 15:45:00

Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro

Blainville-sur-Orne

Calvados

Pour s’ouvrir au monde, rien de tel qu’un voyage ! Éloignons-nous de la terre ferme, larguons les amarres, gardons le cap, droit devant vers l’amer du vieux fort sur l’île aux oiseaux. Plongeons sans plus attendre dans les péripéties d’un univers mystérieux et un rien étrange…

Inspiré de contes, de légendes de notre enfance et d’albums d’aujourd’hui, Doux amer nous raconte l’histoire de nos vies, celle de nos petites et grandes séparations au gré de la relation mère-enfant. Tout ceci nous nourrit, nous construit peu à peu, pour trouver le chemin de l’éloignement et de la nécessaire séparation.

Dès 6 ans.

Source : Théâtre du Champ Exquis

